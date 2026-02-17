France : Quatre suspects interpellés dans la mort de Quentin Deranque à Lyon, dont un assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnault

Quatre hommes ont été arrêtés mardi 17 février dans le cadre de l’enquête portant sur la mort du militant nationaliste Quentin Deranque, a indiqué le procureur de la République à Lyon, Thierry Dran, à l’AFP. Confirmant une information d’une chaîne d’information, le magistrat a décliné tout commentaire supplémentaire à ce stade.

Ces interpellations interviennent après que plusieurs personnes susceptibles d’être impliquées ont été identifiées, parmi lesquelles figureraient des individus liés à l’ultragauche, selon des sources proches du dossier. Les autorités judiciaires ont précisé que l’identification des intéressés était partielle et que tous les suspects n’avaient pas encore été formellement établis.

Parmi les personnes appréhendées figure notamment Jacques-Élie Favrot, qui exerce la fonction d’assistant parlementaire auprès du député Raphaël Arnault, élu sous l’étiquette de La France insoumise. La présidence de l’Assemblée nationale avait indiqué la veille que son nom avait été mentionné par plusieurs témoins et annoncé la suspension de ses droits d’accès au Palais-Bourbon.

Le procureur de Lyon s’est refusé à fournir davantage de précisions sur le déroulé des opérations ou sur les chefs éventuellement retenus, renvoyant aux investigations en cours menées par les services compétents.

Suite de l’instruction

Les enquêteurs poursuivent les vérifications afin de reconstituer les circonstances exactes du décès et de déterminer les responsabilités éventuelles. Les auditions et les expertises complémentaires sont attendues pour éclaircir les implications de chacun des mis en cause.

Sur le plan politique, la mise en cause d’un collaborateur parlementaire et la mention de liens avec l’ultragauche ajoutent une dimension sensible au dossier, déjà suivi de près par les autorités judiciaires et les responsables politiques. Les éléments nouveaux communiqués dans les prochains jours permettront d’en savoir plus sur l’avancement de l’enquête.