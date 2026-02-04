France : quatre interpellations pour espionnage au profit de la Chine, dont deux Chinois

Samedi 31 janvier, quatre personnes ont été appréhendées en Gironde ; parmi elles figuraient deux individus de nationalité chinoise, a indiqué mercredi 4 février le parquet de Paris à l’AFP. Cette intervention fait suite à des investigations ayant conduit les magistrats à transmettre le dossier à un juge d’instruction.

Les suspects ont été présentés à ce magistrat en vue d’une possible mise en examen, et le parquet a réclamé le placement en détention provisoire pour deux d’entre eux. Les procédures se poursuivent afin de déterminer précisément leur degré d’implication.

Selon les éléments communiqués, ces personnes avaient loué un logement en Gironde par l’intermédiaire d’Airbnb. Elles sont suspectées d’avoir mené une opération de collecte de données sensibles, en recourant notamment à des moyens satellitaires pour obtenir des informations à caractère militaire.

Cadre de l’enquête et qualifications

La section du parquet de Paris chargée de la lutte contre la cybercriminalité pilote l’enquête, qui a été confiée aux services de la DGSI, compétents pour ce type d’affaires touchant à la sécurité intérieure et au contre-espionnage. Une information judiciaire a été ouverte pour examiner plusieurs infractions.

Parmi les chefs visés figurent des transmissions d’informations à une puissance étrangère, à une entreprise ou à une organisation étrangère — ou à leurs représentants — lorsque ces communications sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts essentiels de la nation. L’instruction devra établir les faits et apprécier la qualification pénale retenue.