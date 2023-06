France: proposition de modification de la Constitution pour un 3e mandat présidentiel

Dans un entretien accordé au « Figaro », Richard Ferrand, ancien président de l’Assemblée nationale française et très proche d’Emmanuel Macron, propose de modifier la constitution pour ne plus limiter le nombre de mandat présidentiel. Emmanuel Macron ne pouvant pas se représenter en 2027.

« La limitation du mandat présidentiel dans le temps, le non-cumul des mandats, etc. Tout cela corsète notre vie publique dans des règles qui limitent le libre choix des citoyens », estime l’ancien président de l’Assemblée nationale française Richard Ferrand au Figaro ce dimanche 18 juin 2023. Selon lui, ces règles affaiblissent « notre vie politique en qualité et en densité, et la rendent moins attractive. »

Fustigeant « tout ce qui bride la libre expression de la souveraineté populaire », ce très proche du chef de l’Etat appelle donc à modifier la Constitution pour autoriser la réélection d’Emmanuel Macron, qui ne peut pas se représenter pour un troisième mandat en 2027. Ce scénario reste de toute façon hautement improbable, il faudrait que cela passe par un référendum. Et l’accord de trois parlementaires sur cinq parait hautement improbable.

- Publicité-

En France, le président de la République est élu au suffrage universel direct depuis 1962. L’élection est organisée selon un mode de scrutin majoritaire à deux tours. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés. Sinon un second tour est organisé avec les deux candidats arrivés en tête au premier tour. La durée du mandat est de cinq ans, un quinquennat. Le président de la République ne peut pas exercer plus de deux mandats consécutifs.