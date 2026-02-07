France : PNF ouvre une enquête préliminaire pour blanchiment de fraude fiscale visant Caroline et Jack Lang dans l’affaire Epstein

Vendredi 6 février, le parquet national financier a indiqué à l’AFP avoir lancé une procédure préliminaire visant des faits liés à des opérations de blanchiment assorties d’une fraude fiscale aggravée.

Vendredi 6 février, le parquet national financier a indiqué à l’AFP avoir lancé une procédure préliminaire visant des faits liés à des opérations de blanchiment assorties d’une fraude fiscale aggravée.

Les investigations ciblent Jack Lang, ancien ministre de la Culture désormais à la tête de l’Institut du monde arabe (IMA), ainsi que sa fille Caroline Lang.

Le PNF précise que la procédure fait suite aux éléments publiés par Mediapart concernant Caroline et Jack Lang, et examine notamment leurs liens financiers allégués avec le financier américain Jeffrey Epstein, reconnu pour des faits à caractère sexuel. Le parquet a par ailleurs confirmé une information initialement révélée par Le Figaro.

Publicité

Cadre et suite de la procédure