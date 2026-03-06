France : Pierre-Yves Bournazel visé par une opération d’ingérence russe aux municipales à Paris

Ce vendredi 6 mars, Viginum a rendu public qu’une opération d’ingérence numérique, attribuée à un réseau lié à la Russie, a visé cette semaine Pierre-Yves Bournazel, candidat du centre-droit pour les municipales à Paris.

Selon le service de l’État chargé de traquer ces manipulations en ligne, l’attaque a été orchestrée par le groupe connu sous le nom de Storm-1516, déjà pointé du doigt pour avoir mené plusieurs campagnes de désinformation en France et ailleurs en Europe.

Viginum précise que la manœuvre a consisté notamment à usurper le site officiel du candidat dans l’intention de porter atteinte à sa réputation. Le service ajoute que, à la différence d’autres opérations imputées au même réseau, celle-ci est restée relativement peu perceptible.

