France : perquisition liée à la cybercriminalité dans les locaux du réseau social X

Mardi 3 février, le procureur de Paris a utilisé ses profils officiels sur les réseaux sociaux pour annoncer qu’une opération de perquisition avait eu lieu dans les locaux français de la plateforme X. L’information a été rendue publique via un bref message diffusé par le parquet.

Le · MàJ le
France : perquisition liée à la cybercriminalité dans les locaux du réseau social X
La manœuvre a été conduite par la section spécialisée du parquet chargée de la lutte contre la cybercriminalité, précisent les autorités. Les termes choisis par le ministère public parlent d’une intervention ciblée au sein des installations de la société concernée.

Le parquet ajoute que l’enquête est menée de concert avec l’unité nationale cyber de la gendarmerie et avec le concours d’Europol. Cette coopération internationale s’inscrit dans le cadre d’une instruction ouverte en janvier 2025, selon le même communiqué.

De telles opérations mobilisent habituellement des équipes techniques et judiciaires pour examiner des éléments numériques et recueillir des preuves dans le respect des procédures légales. Le parquet n’a pas détaillé, dans son annonce initiale, la nature précise des investigations ni les éventuelles suites prévues.

