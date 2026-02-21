Benin Web TV
LIVE

France : Océane Michelon en or, Julia Simon en argent sur la mass start aux JO-2026

Océane Michelon, 23 ans, a décroché samedi soir la médaille d’or de la mass start (12,5 km) aux Jeux Olympiques, s’imposant sur le pas de tir et la piste d’Anterselva. Cette victoire couronne une performance remarquée de la jeune Française qui s’offre le titre olympique dans la dernière épreuve de biathlon du programme.

Ousmane Traoré SambaVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Actus
275vues
France : Océane Michelon en or, Julia Simon en argent sur la mass start aux JO-2026
Publicité
1 min de lecture
Google News
Sommaire

Océane Michelon, 23 ans, a décroché samedi soir la médaille d’or de la mass start (12,5 km) aux Jeux Olympiques, s’imposant sur le pas de tir et la piste d’Anterselva. Cette victoire couronne une performance remarquée de la jeune Française qui s’offre le titre olympique dans la dernière épreuve de biathlon du programme.

Sur le podium, Julia Simon monte sur la deuxième marche, tandis que la Tchèque Tereza Vobornikova prend le bronze, complétant ainsi le trio des meilleures de la mass start.

L’épreuve a mis un terme aux compétitions de biathlon disputées à Anterselva lors de ces Jeux de 2026, bouclant une quinzaine intense pour la discipline sur ce site italien.

Publicité

Le succès de Michelon parachève un nouveau doublé pour la délégation féminine française, le second après celui enregistré lors de l’épreuve individuelle où Julia Simon avait précédé Lou Jeanmonnot.

Bilan exceptionnel pour le biathlon français

Au total, le biathlon tricolore sort de ces Jeux avec 13 médailles — dont 6 en or, 4 en argent et 3 en bronze — un rassemblement de récompenses qui dépasse largement ses records précédents et souligne la domination française sur la quinzaine olympique.

Publicité

Articles liés

Afrique du Sud : importation massive de vaccins contre la fièvre aphteuseRDC : procès du général Philémon Yav Irung, un SMS vieux de quatre ans au cœur du dossierLiban : huit membres du Hezbollah tués dans les frappes israéliennes de vendrediHong Kong : dédommagement de 1 736 propriétaires d’appartements détruits dans un incendie meurtrier
Merci pour votre lecture — publicité