France: mort du journaliste Jean-Pierre Pernaut, figure emblématique du JT de TF1 

L’ancien présentateur du JT de 13h de TF1, Jean-Pierre Pernaut, est décédé des suites d’un cancer des poumons. Il avait 71 ans.

Pendant plus de 30 ans, il a incarné sur TF1, une certaine idée de la France, celle des régions, des petits villages et des métiers oubliés. Jean-Pierre Pernaut, figure emblématique de la grand-messe télévisuelle à 13 heures, vient de s’éteindre à l’âge de 71 ans, a annoncé sa famille à l’AFP ce mercredi. Il avait révélé en juillet dernier souffrir d’un cancer du poumon.

Son épouse, Nathalie Marquay, a simplement posté une photo de fond noir sur Instagram pour marquer son deuil.

Il s’était retiré du JT, le 18 décembre 2020, alors qu’il était au plus haut de ses audiences et de sa popularité. Ce dernier journal présenté par “JPP” avait rassemblé plus de 8,1 millions de téléspectateurs, son record d’audience depuis août 2007.

Le septuagénaire était toutefois resté actif sur “JPP TV”, une plateforme en ligne pour proposer des sujets régionaux créés par TF1, et présenter sur la chaîne d’info LCI (groupe TF1) une émission hebdomadaire baptisée “Jean-Pierre et vous”. Il avait également créé en 2021 un magazine papier, baptisé “Au coeur des régions”.

« Jean-Pierre Pernaut a habité le cœur de nos foyers. Durant trente ans, il a donné rendez-vous à 13h aux Françaises et aux Français pour leur transmettre les dernières informations, mais aussi sa passion de la France, de nos régions, de notre patrimoine. Nous ne l’oublierons pas. » a twitté le président français Emmanuel Macron.