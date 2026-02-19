France : Mort de Quentin Deranque — le maire de Lyon demande l’interdiction d’une marche en hommage au militant nationaliste

Le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, a demandé l’interdiction d’une manifestation organisée en hommage à Quentin Deranque qui pourrait avoir lieu le samedi 21 février 2026, selon un communiqué diffusé par la mairie le jeudi 19 février 2026.

Les autorités municipales justifient cette requête par le « risque réel de débordements violents », en exprimant notamment leur inquiétude quant à la possible arrivée de militants d’extrême droite venus de différentes régions de France et de pays limitrophes.

La mairie souligne également l’existence de menaces visant des élus et la crainte de dégradations ciblant des permanences parlementaires, éléments qui, selon Grégory Doucet, rendent l’interdiction « la seule décision responsable » face à la situation.

De son côté, la préfecture du Rhône a précisé, mercredi 18 février 2026, que la police et les services préfectoraux étaient en train d’évaluer les risques présentés par ce rassemblement, tant pour les participants que pour les habitants, avant de trancher sur son autorisation ou son interdiction.

Un arbitrage administratif en cours

Les forces de l’ordre et les services de sécurité analysent les éléments de renseignement disponibles et doivent décider dans les prochaines heures si des mesures restrictives seront prises pour empêcher le déroulement de la marche ou, au contraire, permettre son organisation sous conditions.