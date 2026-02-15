France : Michel Portal, figure du jazz contemporain, est mort à 90 ans

Le monde du jazz perd une de ses voix : le clarinettiste Michel Portal est décédé à 90 ans, a indiqué dimanche à l’AFP Marion Piras, qui assurait sa représentation artistique. L’annonce a mis fin à une longue carrière jalonnée de distinctions.

Le monde du jazz perd une de ses voix : le clarinettiste Michel Portal est décédé à 90 ans, a indiqué dimanche à l’AFP Marion Piras, qui assurait sa représentation artistique. L’annonce a mis fin à une longue carrière jalonnée de distinctions.

Né à Bayonne, Portal s’est imposé comme une figure majeure du jazz contemporain, récompensé à de nombreuses reprises pour son apport musical. Sa trajectoire a souvent été saluée pour sa capacité à traverser des registres variés tout en conservant une identité sonore reconnaissable.

Multi-instrumentiste, il pratiquait également le saxophone et s’est révélé autant dans le répertoire classique — sa formation d’origine — que dans des formes plus libres du jazz. Il a en outre signé des compositions pour le cinéma, élargissant ainsi le spectre de son activité créatrice.

Publicité

Un parcours entre tradition et avant-garde

Formé initialement à la musique savante, Portal n’a pas limité son talent aux salles de concert classiques : il a su emprunter les chemins de l’improvisation, contribuant à l’émergence du free jazz en Europe. Sa curiosité pour les timbres et les techniques instrumentales lui a permis de naviguer sans rupture entre partitions écrites et explorations sonores.

Au fil des décennies, il a collaboré avec des musiciens de différents horizons et a mis son sens de l’arrangement au service d’ensembles variés, du quatuor à l’orchestre, en passant par les formations plus expérimentales. Son travail pour l’image a également montré une autre facette de son écriture, adaptée aux exigences narratives du cinéma.

Artiste inclassable, Michel Portal a su, par son refus des frontières stylistiques, marquer plusieurs générations de musiciens et d’auditeurs, offrant une bibliothèque sonore riche en contrastes et en innovations.