France: mariage civil de la comédienne camerounaise Diane Nama

La comédienne camerounaise Diane Nama s’est enfin mariée. Les images de son mariage ont été publiées sur les réseaux sociaux le week-end dernier.

Diane Nama n’est plus un cœur à prendre. La comédienne camerounaise et son conjoint de longue date, Emmanuel Tchouffo, se sont dit oui lors d’une cérémonie civile simple en France. La comédienne a partagé sa joie d’être mariée et surtout son émotion à ses fans en publiant des clichés d’elle en robe de mariage en compagnie de son époux et de quelques amis.

Pour rappel, le samedi 22 juillet 2023, la Camerounaise Diane Nama et son fiancé Emmanuel ont fait leur mariage traditionnel. La cérémonie de remise de dot s’est déroulée à Soa, une banlieue de Yaoundé, au Cameroun. C’est à ce moment que les familles des deux partenaires se sont réunies pour célébrer l’amour qui lie Diane et Emmanuel lors d’une rencontre officielle dans le but d’accorder leur bénédiction à leurs enfants.

Et pourtant, il y a encore quelques semaines, la comédienne menait ses fans en bateau en insinuant qu’elle ne va jamais se marier.