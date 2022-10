France: l’ex président Blaise Compaoré déchu de son titre de Docteur honoris causa

L’université Jean Moulin Lyon 3 en France a officiellement déchu Blaise Compaoré, ancien président du Burkina Faso condamné pour assassinat, de son titre de Docteur honoris causa.

Suite à sa condamnation à perpétuité pour complicité d’assassinat dans le dossier Sankara et pour manquement « grave » aux valeurs de l’université, l’ancien président burkinabé Blaise Compaoré a été déchu de son titre de Docteur honoris causa, nous rapporte l’hebdomadaire « Tout Lyon ». Le président de l’Université Jean Moulin Lyon 3 avait annoncé le 20 septembre l’avoir proposé au conseil d’administration, mais c’est dans une décision datée de ce mardi 11 octobre que le choix du retrait a été pris.

« Le conseil d’administration a adopté cette proposition à l’unanimité », délivre l’Université Jean Moulin dans un communiqué publié mardi 11 octobre.

L’image de Blaise Compaoré aurait pu nuire à celle de l’Université Lyon 3

L’université lyonnaise avance ses arguments, évoquant le fait que Blaise Compaoré a « gravement manqué aux valeurs de la communauté universitaire, notamment aux principes les plus fondamentaux de la démocratie, de l’État de droit, des droits humains et des libertés académiques ». Les enseignants-chercheurs soulignent également « que la condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité de M. Compaoré pour complicité d’assassinat d’un opposant politique est de nature à porter gravement atteinte à l’honneur, à l’image et à la considération de l’Université Jean Moulin lui ayant conféré le titre de Docteur honoris causa ». Ou comment couper définitivement les liens et éviter toute polémique.