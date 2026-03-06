France : Les Pégases sacrent «Clair Obscur: Expedition 33» meilleur jeu vidéo français de l’année

Jeudi soir, la septième édition des Pégases a été marquée par la consécration du jeu Clair Obscur: Expedition 33, la toute première production du studio Sandfall Interactive implanté à Montpellier, qui a décroché le trophée du « meilleur jeu vidéo de l’année ».

La cérémonie, dédiée à la mise en lumière des créations françaises du jeu vidéo, a ainsi placé le titre au sommet du palmarès national, saluant le travail de cette jeune équipe montpelliéraine.

Ce succès national s’ajoute à une reconnaissance internationale acquise en décembre à Los Angeles, où le même jeu avait déjà obtenu le prix du « meilleur jeu » aux Game Awards.

Outre le prix principal, Clair Obscur: Expedition 33 a été récompensé dans plusieurs catégories techniques et artistiques, notamment pour son excellence visuelle, sa narration et la qualité de son univers sonore.

Un début prometteur pour Sandfall Interactive

En tant que premier projet du studio, ce jeu de rôle puisant son imaginaire dans le Paris de la Belle Époque confirme la capacité de Sandfall Interactive à produire une œuvre à la fois ambitieuse et reconnue par les pairs.

Les distinctions obtenues — du scénario au rendu graphique en passant par la bande-son — témoignent du soin apporté à chaque aspect de la production et expliquent en partie l’accueil critique qui lui a été réservé, tant en France qu’à l’étranger.

Avec ces nouvelles récompenses, Clair Obscur: Expedition 33 cumule désormais des titres prestigieux sur la scène française et internationale, renforçant la visibilité du studio montpelliérain sur le marché du jeu vidéo.