France : le siège de La France Insoumise à Paris brièvement évacué après menace à la bombe

Les bureaux parisiens de La France insoumise, installés dans le Xe arrondissement, ont été vidés pendant quelques heures ce mercredi après qu’une alerte à la bombe a été signalée, dans un climat de fortes tensions lié au décès du militant nationaliste Quentin Deranque à Lyon.

Le coordinateur du mouvement, Manuel Bompard, a informé sur le réseau social X qu’une évacuation avait été ordonnée et que les forces de l’ordre étaient intervenues ; il a précisé que salariés et militants se trouvaient en sécurité.

Selon une source proche du dossier, les équipes policières ont effectué une inspection des locaux destinée à lever tout doute. Aucun dispositif explosif n’a été découvert et le personnel a pu regagner les lieux vers midi.

Ces événements surviennent alors que La France insoumise conteste vigoureusement les rapprochements établis entre son organisation et la mort de Quentin Deranque.

Enquête et personnes mises en cause

Dans le cadre de l’enquête, un collaborateur parlementaire du député Raphaël Arnault — par ailleurs cofondateur du collectif antifasciste la Jeune Garde — a été interpellé et placé en garde à vue, selon les éléments communiqués jusqu’à présent.

Le mouvement a dénoncé la mise en relation automatique de ses membres avec cet épisode tragique, rejetant toute culpabilisation collective tant que les investigations n’auront pas fait toute la lumière sur les circonstances de l’affaire.