France : le PSG renonce à faire appel de sa condamnation aux prud’hommes de Paris

Le Paris Saint-Germain a renoncé à prolonger la bataille judiciaire qui l’opposait à Kylian Mbappé, a annoncé le club après la décision des prud’hommes de Paris, rendue à la mi-décembre 2025, qui le condamnait à payer près de 61 millions d’euros à son ancien attaquant.

Par voie de communiqué, la direction du club a expliqué vouloir clore définitivement ce dossier afin d’éviter de nouvelles procédures. Le PSG a présenté ce choix comme une prise de responsabilité et une manière de tourner la page sur un contentieux devenu trop long.

La somme réclamée par Mbappé correspond, selon la décision, à des éléments de rémunération — salaires, primes et congés — que l’ancien capitaine de l’équipe de France estime ne pas avoir perçus à la fin de son contrat en 2024, date à laquelle il a pris la direction du Real Madrid.

En renonçant à l’appel, le club affirme pouvoir désormais concentrer ses moyens et son attention sur ses objectifs sportifs et sur le collectif, laissant entendre que cette résolution permettra de recentrer les priorités internes.

Conséquences et perspectives

Le règlement de cette condamnation représente un impact financier notable pour le PSG et met fin à une longue procédure judiciaire médiatisée. Pour le club, la décision de ne pas contester le jugement évite une étape supplémentaire et des coûts supplémentaires liés à une procédure d’appel.

Côté sportif et institutionnel, ce clap de fin juridique devrait permettre aux acteurs du club — dirigeants, staff et joueurs — de se focaliser sur la saison en cours et les projets à venir, tandis que les observateurs poursuivront le suivi des implications comptables et administratives de ce versement.