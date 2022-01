France: le Premier ministre annonce la levée du port du masque en extérieur

En conférence de presse ce jeudi, le Premier ministre Français, Jean Castex, a déclaré que le port du masque ne sera plus obligatoire en extérieur dès le 2 février.

Le Premier ministre Français a annoncé ce jeudi, un calendrier pour la levée des restrictions adoptées pour lutter contre la propagation du variant Omicron. Des allègements progressifs qui entreront en vigueur en deux temps, le 2 et le 16 février.

Selon le calendrier de levée des restrictions, le 24 janvier partout en France, le pass vaccinal sera instauré. A partir du 2 février, dans les stades et les lieux de culture, les jauges seront toutes supprimées, les enceintes pourront donc recevoir du public sans restrictions, mais le port du masque demeurera obligatoire. En revanche, le port du masque ne sera plus obligatoire à l’extérieur, en dehors de ces enceintes. Le télétravail ne sera plus obligatoire à cette date.

A partir du 16 février, les discothèques pourront rouvrir, il sera possible d’assister à des concerts debout, il sera possible de consommer dans les bars et cafés debout. La consommation de nourriture et de boissons sera à nouveau autorisée à cette date dans les stades, les cinémas et les transports.

« La dose de rappel est ouverte aux enfants de plus de 12 ans »

Jean Castex a appelé les parents à faire vacciner leurs enfants, dès 5 ans. « Les autorités scientifiques sont très claires sur le bénéfice de cette vaccination des enfants« , a-t-il dit. La dose de rappel est ouverte aux enfants de plus de 12 ans, sur la base du volontariat dès ce lundi, selon le Premier ministre qui précise qu’il n’est pas prévu d’alléger le protocole scolaire avant les vacances de février, mais cela est envisagé par le gouvernement.

Ce calendrier d’allègement des mesures restrictives intervient alors que les contaminations liées au variant Omicron sont toujours très élevées sur le territoire Français.