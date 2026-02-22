France : le ministère des Affaires étrangères convoque l’ambassadeur américain après la mort de Quentin Deranque

Le ministère français des Affaires étrangères a annoncé dimanche qu’il allait demander des explications à l’ambassadeur des États‑Unis à Paris, Charles Kushner. L’appel à la convocation a été formulé par le ministre Jean‑Noël Barrot lors d’interviews accordées aux médias nationaux.

Motif invoqué : des commentaires publiés par l’ambassade américaine à propos du décès d’un étudiant identifié comme militant d’extrême droite radicale. Pour Paris, ces propos dépasseraient le cadre d’une simple réaction diplomatique et toucheraient à une question qui concerne directement la collectivité nationale.

Le ministre a rejeté toute utilisation politique de ce drame, insistant sur la nécessité d’éviter qu’il soit instrumentalisé à des fins partisanes. Il a également affirmé que la France ne se laisserait pas donner de leçons sur la violence par des courants ou des mouvements qu’il a qualifiés de réactionnaires à l’échelle internationale.

En toile de fond, l’administration Trump avait publié vendredi sa première réaction officielle sur l’affaire, en dénonçant ce qu’elle a présenté comme de la violence politique d’extrême gauche et en demandant que les responsables soient traduits en justice après la mort du militant d’extrême droite Quentin Deranque.

Une convocation pour clarifier la position américaine

La convocation de l’ambassadeur vise donc à obtenir des précisions et à rappeler la position française sur la gestion et la lecture de cet événement. Le ministère souhaite, par cet échange diplomatique, encadrer la manière dont ce dossier est traité publiquement entre alliés et s’assurer que les réactions officielles ne viennent pas envenimer une situation déjà sensible.