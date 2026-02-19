France : le gouvernement annonce 102 millions de visiteurs étrangers en 2025

Le ministère du Tourisme a rendu publics, jeudi 19 février 2026, les chiffres définitifs pour l’année 2025 : la France a accueilli 102 millions de visiteurs internationaux, contre 100 millions en 2024, et les recettes touristiques ont atteint un niveau inédit de 77,5 milliards d’euros.

Le ministère du Tourisme a rendu publics, jeudi 19 février 2026, les chiffres définitifs pour l’année 2025 : la France a accueilli 102 millions de visiteurs internationaux, contre 100 millions en 2024, et les recettes touristiques ont atteint un niveau inédit de 77,5 milliards d’euros.

Cette hausse de deux millions de voyageurs par rapport à l’année précédente se traduit par une rentrée d’argent sans précédent pour le secteur, qui signe un nouveau record en termes de revenus générés par l’activité touristique.

Aux yeux du gouvernement, ces données confirment la place de la France en tant que première destination touristique mondiale, même si la rivalité européenne devient de plus en plus marquée.

Publicité

En face, l’Espagne revendique 97 millions de visiteurs étrangers pour 2025 et annonce des recettes internationales de 135 milliards d’euros, un contraste notable entre un nombre de visiteurs inférieur et des revenus nettement supérieurs.

Interprétations et enjeux pour le tourisme

Le décalage apparent entre fréquentation et recettes souligne différentes manières de capter la valeur du tourisme : tandis que la France conserve l’avantage en volume de visiteurs, l’Espagne semble tirer davantage de revenus par visiteur. Ces éléments invitent à s’interroger sur la composition des flux (courts séjours, tourisme de masse, clientèle haut de gamme) et sur le pouvoir d’achat moyen des voyageurs accueillis.

Pour les acteurs du secteur, des choix stratégiques se profilent : développer des offres à plus forte valeur ajoutée, prolonger la durée des séjours, ou encore diversifier l’attractivité territoriale afin d’équilibrer fréquentation et qualité des recettes. Les décideurs publics et privés devront aussi peser les enjeux de durabilité et d’acceptabilité sociale à mesure que la France consolide sa position sur la scène touristique mondiale.