France : le décollage de l’équipage de Sophie Adenot avec SpaceX reprogrammé à jeudi

La Nasa a indiqué, lundi 9 février, qu’elle décale d’une journée le lancement prévu vers la Station spatiale internationale. Le report concerne quatre membres d’équipage, dont l’astronaute française Sophie Adenot, et répond à des conditions météorologiques jugées défavorables pour la trajectoire de la capsule Crew Dragon.

Les centres de contrôle de Houston et les installations de Cap Canaveral ont fixé une nouvelle fenêtre de départ au jeudi 12 février. La mission, identifiée comme Crew-12, doit s’effectuer à bord d’une fusée Falcon 9 de SpaceX qui emportera la capsule habitée jusqu’à l’ISS.

Pour l’instant, la plage de tir retenue est programmée à 5h38, heure locale, soit 10h38 en temps universel coordonné. La Nasa précise toutefois que la météo restera à surveiller le 12 février et qu’une amélioration est attendue la veille suivante, vendredi 13 février.

Équipage et mesures sanitaires