France: le corps d’une septuagénaire retrouvé dans son appartement, trois ans après le décès

Dans le sud-ouest de la France, le corps momifié d’une septuagénaire, morte depuis près de trois ans, a été découvert le 31 décembre 2022 dans son appartement.

C’est un drame ordinaire qui démontre de l’indifférence mutuelle caractéristique de la société occidentale. Selon l’information rapportée par le média Français Sud Ouest, le corps momifié d’une septuagénaire a été retrouvé le 31 décembre, dans un appartement au sud-ouest de la France, au moins trois ans après sa mort.

C’est à la suite d’une fuite d’eau dans un commerce, rue Gambetta à Libourne que les pompiers sont appelés le 31 décembre dernier. En voulant accéder à l’appartement situé au-dessus du magasin, les secours trouvent la porte close. Ils décident de pénétrer dans le logement.

Ils découvrent alors un corps momifié dans un lit, selon les révélations de Sud-Ouest le 11 janvier. « C’est le corps d’une femme septuagénaire, morte depuis au moins trois ans », confirme au téléphone ce jeudi Philippe Buisson, le maire PS de Libourne.

La gendarmerie de Libourne indique ce matin qu’une enquête est toujours en cours. « On attend les résultats de l’autopsie et de la recherche ADN pour confirmer l’identité de la personne retrouvée. Le corps semble être celui de la personne locataire du logement qui avait 74 ans et était suivie médicalement en raison d’une maladie » indique Guilhem Marois, commandant de la compagnie de Libourne. « Il faut déterminer aussi la cellule familiale ».