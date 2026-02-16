France : Laurent Nuñez, ministre de l’Intérieur, en visite officielle en Algérie
Attendu depuis plusieurs mois, le déplacement en Algérie du ministre français de l’Intérieur Laurent Nuñez débute ce lundi 16 février et doit durer deux jours.
Un entretien avec son homologue algérien, Saïd Sayoud, est inscrit au programme ; il vise à traiter plusieurs dossiers qualifiés de sensibles.
La visite se déroule dans un contexte de fortes tensions : les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie se sont notablement détériorées au cours des dernières années.
