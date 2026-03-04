France : l’ancien maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau obtient sa remise en liberté

Ancien édile de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, détenu depuis le 7 janvier à la suite d’une condamnation du 1er décembre à cinq ans de prison — dont quatre avec exécution immédiate — et à cinq ans d’inéligibilité pour un chantage lié à une sextape, a été autorisé mercredi 4 mars à reprendre sa liberté sous contrôle judiciaire en attendant son procès en appel prévu en juin.

Ancien édile de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, détenu depuis le 7 janvier à la suite d’une condamnation du 1er décembre à cinq ans de prison — dont quatre avec exécution immédiate — et à cinq ans d’inéligibilité pour un chantage lié à une sextape, a été autorisé mercredi 4 mars à reprendre sa liberté sous contrôle judiciaire en attendant son procès en appel prévu en juin.

La décision, rendue par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Lyon, impose à l’ex-maire plusieurs contraintes strictes : il devra se présenter au commissariat de Saint-Étienne tous les quinze jours et se voir interdit de quitter le territoire français.

Le dossier porte sur un montage judiciaire et moral qui a valu à M. Perdriau et à trois proches de son ancien entourage des condamnations : ils ont été reconnus responsables d’avoir organisé l’enregistrement, à l’insu de la victime, du premier adjoint Gilles Artigues dans une chambre d’hôtel en compagnie d’un prostitué, puis d’avoir exploité cette vidéo intime pour faire pression sur ce rival politique.

Publicité

Les magistrats ont également retenu que le piège avait été financé en partie par des fonds publics. L’intéressé nie formellement ces accusations et conteste les conclusions du tribunal.

Calendrier et suites judiciaires

Le pourvoi en appel sera examiné lors d’une audience programmée du 8 au 12 juin ; d’ici là, la liberté de M. Perdriau demeure soumise aux obligations décidées par la cour.

Outre les mesures de surveillance et l’interdiction de sortie du territoire, la chambre correctionnelle a rappelé que tout manquement aux conditions du contrôle judiciaire pourrait entraîner un retour immédiat en détention.