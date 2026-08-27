France : la présidentielle 2027 démarre par un choc économique entre sept candidats

La campagne pour l’élection présidentielle française de 2027 a connu jeudi 27 août une première confrontation majeure. Sept candidats et prétendants à l’Élysée ont débattu pendant près de trois heures devant les chefs d’entreprise réunis par le Medef à Roland-Garros, avec la dette, les retraites, la fiscalité et la réindustrialisation au cœur des échanges.

À huit mois du premier tour, la présidentielle française entre progressivement dans sa phase de confrontation des programmes. Gabriel Attal, Raphaël Glucksmann, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Édouard Philippe, Bruno Retailleau et Marine Tondelier se sont retrouvés jeudi 27 août sur le court Philippe-Chatrier de Roland-Garros pour un premier débat commun.

La rencontre était organisée dans le cadre de La REF 2026, le grand rendez-vous annuel du Mouvement des entreprises de France. L’événement, organisé les 26 et 27 août, intervient à moins d’un an des élections présidentielle et législatives, dans un contexte économique marqué par les inquiétudes autour des finances publiques et de la compétitivité.

Cinq chefs d’entreprise ont interrogé les responsables politiques sur les principaux sujets économiques : dette et dépenses publiques, réindustrialisation, coût du travail, normes administratives et fiscalité. Contrairement à une succession de discours, le format permettait également aux candidats de se répondre directement.

Ce premier face-à-face a surtout permis de mesurer les importantes divergences entre les différentes offres politiques, alors que la dette publique française représente environ 117 % du PIB et que la trajectoire budgétaire reste l’un des principaux sujets de préoccupation des entreprises et des investisseurs.

Dette publique : des stratégies radicalement différentes

Marine Le Pen a cherché à rassurer un public patronal traditionnellement méfiant vis-à-vis du programme économique du Rassemblement national. Elle a placé le redressement des finances publiques au centre de son intervention et évoqué jusqu’à 125 milliards d’euros d’économies, notamment à travers une réduction de certaines dépenses liées à l’immigration et de la contribution française au budget européen.

La dirigeante du RN a également défendu le principe d’un retour à l’équilibre budgétaire, tout en maintenant certaines propositions sociales de son camp, notamment sur les retraites. Elle souhaite conserver la possibilité d’un départ à 60 ans pour les personnes ayant commencé à travailler tôt.

Jean-Luc Mélenchon a proposé une approche très différente. Le leader de La France insoumise a notamment défendu la suppression de plusieurs aides accordées aux entreprises et évoqué une remise en cause d’une partie de la dette française détenue par la Banque centrale européenne. Ses propositions ont provoqué plusieurs échanges tendus avec ses adversaires.

Édouard Philippe a, de son côté, défendu une politique de maîtrise des dépenses et une nouvelle réforme du système de retraite. L’ancien Premier ministre considère qu’un recul supplémentaire de l’âge de départ fait partie des mesures nécessaires pour restaurer durablement les comptes publics.

Gabriel Attal et Bruno Retailleau ont également insisté sur la réduction des dépenses publiques, la compétitivité des entreprises et la nécessité de restaurer la confiance des acteurs économiques. Les divergences entre les candidats de droite et du centre portent cependant sur l’ampleur des économies à réaliser et sur les instruments fiscaux à privilégier.

Fiscalité, retraites et industrie au cœur des fractures

Les candidats de gauche ont défendu une orientation différente. Raphaël Glucksmann, qui a officiellement annoncé sa candidature quelques jours avant le débat, cherche à construire une offre sociale-démocrate distincte de celle de Jean-Luc Mélenchon. Sa candidature doit néanmoins encore passer par la primaire organisée avec le Parti socialiste.

Marine Tondelier a pour sa part défendu une politique associant transition écologique, investissements publics et transformation de l’appareil productif. La question de la réindustrialisation a ainsi fait apparaître un relatif consensus sur l’objectif, mais de profondes différences sur son financement et sur la place des normes environnementales.

La fiscalité a également donné lieu à plusieurs confrontations. Les candidats de droite et du centre ont insisté sur la nécessité d’éviter une nouvelle hausse des prélèvements pesant sur les entreprises, tandis que les représentants de la gauche souhaitent davantage mettre à contribution les hauts revenus, les patrimoines les plus importants ou certaines grandes entreprises.

Le Medef avait lui-même placé la stabilité fiscale parmi ses principales préoccupations. Selon les données présentées lors de La REF, près de trois dirigeants d’entreprise sur quatre demandent un environnement fiscal et social plus stable et plus prévisible. Une proportion comparable considère la réduction de la dette et des dépenses publiques comme une priorité pour 2027.

La confrontation de Roland-Garros ne règle toutefois pas les nombreuses incertitudes qui entourent encore la présidentielle. La gauche reste divisée entre plusieurs candidatures, tandis qu’Édouard Philippe et Gabriel Attal se disputent une partie du même électorat central. Marine Le Pen apparaît, pour sa part, en tête des intentions de vote dans plusieurs enquêtes, alors que Jean-Luc Mélenchon et Édouard Philippe figurent parmi ses principaux concurrents pour l’accès au second tour.

Un premier test grandeur nature avant 2027

Le débat organisé par le Medef constitue surtout le premier rendez-vous où les principaux prétendants ont été placés simultanément face à leurs contradictions économiques. Jusqu’ici, la campagne avait principalement été marquée par des déclarations individuelles, des annonces de candidature et les rentrées politiques des différents partis.

Le rendez-vous intervient également dans un environnement économique sensible. Les marchés suivent avec attention les propositions des candidats, notamment sur la dette, les déficits, les retraites et la fiscalité, alors que les incertitudes politiques françaises ont déjà pesé sur certains actifs financiers.

À partir de ce premier débat, les candidats devront progressivement préciser le financement de leurs programmes. Les arbitrages autour des dépenses publiques, de la protection sociale et des prélèvements obligatoires devraient ainsi occuper une place centrale dans les prochains mois de campagne.