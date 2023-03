France : la mobilisation contre la réforme des retraites atteint un record

Selon les chiffres communiqués par la Confédération Générale du Travail (CGT), la mobilisation contre la réforme des retraites en France a atteint un nouveau sommet avec 800 000 manifestants rassemblés à Paris. Cette manifestation est la plus importante depuis le début du mouvement social.

La France est secouée depuis plusieurs semaines par une mobilisation nationale contre la réforme des retraites proposée par le gouvernement. Les travailleurs craignent que cette réforme ne diminue leur niveau de vie et leur retraite. Ce mouvement social a pris de l’ampleur au fil des semaines, avec des grèves et des manifestations organisées dans tout le pays.

Ce jeudi, la CGT a annoncé que 800 000 personnes étaient présentes à la manifestation parisienne, un chiffre en hausse par rapport aux précédentes journées de mobilisation. Les manifestants ont défilé pacifiquement dans les rues de la capitale française, brandissant des pancartes et scandant des slogans contre la réforme des retraites.

La mobilisation a également été suivie dans d’autres villes de France, avec des manifestations organisées à Marseille, Bordeaux, Toulouse et Lyon, entre autres. Dans l’ensemble, la journée de mobilisation a été marquée par un calme relatif et aucun incident majeur n’a été signalé.

Cette nouvelle manifestation de grande ampleur montre que la mobilisation contre la réforme des retraites ne faiblit pas en France, malgré les tentatives du gouvernement pour calmer les esprits. Les travailleurs français continuent de se mobiliser pour défendre leurs droits et leur niveau de vie, et cette mobilisation pourrait bien se poursuivre dans les semaines à venir.

La réforme prévoit de décaler l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans en 2030, et non pas de 62 à 65 ans en 2031, comme le chef de l’Etat l’avait annoncé pendant la campagne présidentielle, et d’accélérer l’allongement de la durée de cotisations à 43 ans dès 2027 (soit aussi un trimestre de plus par an). Tels sont les principaux points de la réforme des retraites présentée le 10 janvier 2023.

Les retraités actuels ne sont pas concernés par la réforme des retraites. La génération née du 1er septembre au 31 décembre 1961 sera la première impactée. En effet, à compter du 1er septembre 2023, l’âge légal de départ à la retraite reculera de 3 mois par an.