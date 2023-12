France: la marine annonce la saisie de 3,5 tonnes de cocaïne

La marine nationale de la France a réalisé une saisie « record » de 3,5 tonnes de cocaïne à bord d’un navie de pêche vénézuelien qui circulait au large du sud-est des Antilles.

Dans un communiqué vendredi, les forces francaises ont annoncé avoir procédé à la saisie de 3,5 tonnes de cocaïne aux Antilles. « Saisie record de 3,5 t de cocaïne par « La Combattante » sur navire de pêche vénézuélien en haute mer au S/E Barbade », indique le communiqué.

Le patrouilleur, La Combattante, a intercepté ce navire le 28 novembre et remis les membres d’équipage et la cargaison aux autorités vénézuéliennes, ont précisé les FAA. La drogue était répartie dans 119 ballots, selon la même source. La Barbade, dans le sud des Antilles, est l’île la plus orientale de la région.

En 2023, plus de 10 tonnes de produits stupéfiants ont été retirés des réseaux de distribution, selon le communiqué qui précise que l’interception a eu lieu « grâce à un premier renseignement colombien sur une suspicion de bâtiment qui se livrait à un trafic de stupéfiants ».