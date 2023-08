France: Karim Benzema convoqué à l’Assemblée nationale

D’après les informations de RMC ce lundi, plusieurs grands noms du sport français, dont Karim Benzema, sont convoqués devant l’Assemblée nationale française.

La commission d’enquête sur les problèmes au sein des fédérations françaises de sport, initiée en juillet de l’année précédente par la députée écologiste Sabriha Sebaihi, pourrait auditionner plusieurs athlètes du pays à l’Assemblée nationale, selon les informations de RMC. Cette commission a pour objectif de démêler les infractions des affaires de violences sexuelles, de discriminations et de corruption qui ont secoué les diverses fédérations sportives françaises au cours des récentes années.

Dans ce cadre, plusieurs personnalités éminentes du monde du football ont été convoquées. Parmi elles figure Karim Benzema, ancienne star du Real Madrid. En 2016, Benzema avait accusé Didier Deschamps d’avoir cédé à la pression d’une partie raciste de la France après ne pas l’avoir sélectionné pour l’Euro. Bien que convoqué, Benzema, résidant à l’étranger, n’est pas légalement tenu de répondre favorablement à cette convocation. En revanche, Laurent Blanc, actuel tacticien de l’OL, se trouvera dans l’obligation de témoigner selon RMC.

Laurent Blanc était impliqué dans l’affaire des quotas en 2011 avec l’équipe nationale de football. D’autres personnalités ont également été convoquées pour être auditionnées dans les semaines à venir, parmi lesquelles on retrouve Patrick Vieira, Yannick Noah, David Lappartient et Amélie Oudéa-Castera. Sarah Abitbol, qui avait accusé son entraîneur de viols et sa fédération d’avoir dissimulé les faits, fera également partie des personnes auditionnées.

Cette série d’auditions vise à jeter la lumière sur les problèmes systémiques qui ont émergé au sein des fédérations sportives françaises et à trouver des solutions pour assainir et protéger l’intégrité du sport dans le pays. Alors que la France se prépare à accueillir les Jeux Olympiques dans un an, ces témoignages et enquêtes prendront une importance cruciale pour l’avenir du sport en France.