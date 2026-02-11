France : Julia Simon championne olympique de l’individuel (15 km) aux JO 2026

À Anterselva, mercredi 11 février, la Française Julia Simon a signé une performance majeure en remportant l’épreuve individuelle de biathlon sur 15 km. À 29 ans, elle s’offre ainsi son premier sacre olympique en épreuve individuelle, dominant la course sur le circuit italien.

Sa prestation sur le pas de tir a été quasi parfaite : 19 tirs réussis sur 20, soit une seule faute, un total qui lui a permis de devancer sa compatriote Lou Jeanmonnot, créditée de 18/20. Cette supériorité dans le tir, combinée à une skiabilité solide, a fait la différence au classement final.

Ce succès représente la deuxième médaille d’or pour la délégation française aux Jeux de 2026, après le triomphe du relais mixte en biathlon, et porte à six le nombre de podiums obtenus par la France depuis l’ouverture de la compétition. La journée est donc particulièrement heureuse pour l’équipe tricolore, qui consolide sa présence parmi les nations leaders dans cette discipline.