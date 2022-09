France: Jules Koundé et Mike Maignan forfaits contre le Danemark

Blessés contre l’Autriche ce jeudi soir, le défenseur Jules Koundé et le gardien Mike Maignan sont forfaits pour le dernier match de la France dans cette Ligue des nations contre le Danemark.

Ce jeudi soir, la France a battu l’Autriche (2-0) à domicile, à l’occasion de la cinquième journée de la phase de groupe de la Ligue des Nations. Des buts de Kylian Mbappé (56è) et Olivier Giroud (65è) ont suffi à faire le bonheur des Bleus. Une victoire importante qui permet aux Français de conserver leur chance de maintien en Ligue A. Seules ombre au tableau, les sorties sur blessures de Jules koundé et Mike Maignan, durant la rencontre.

En conférence de presse d’après-match, le sélectionneur Didier Deschamps a confirmé que les deux joueurs étaient forfaits pour la dernière rencontre des Bleus en Ligue des nations, dimanche prochain, sur la pelouse du Danemark. « Koundé et Maignan ne sont pas disponibles (pour dimanche). Je ne vais pas leur faire faire le voyage jusqu’à Copenhague pour rien« , a annoncé le technicien français au micro de la chaîne L’Equipe. Le gardien du Milan AC a été remplacé par Steve Mandanda.

Mike Maignan et Jules Koundé rejoignent donc la longue ligue des joueurs français absents lors de ce rassemblement de septembre pour cause de blessures. Il s’agit de Karim Benzema, Paul Pogba, N’Golo Kanté, Kingsley Coman, Presnel Kimpembe, Ibrahim Konaté, Lucas Hernandez, Hugo Lloris, Adrien Rabiot, Boubacar Kamara, Théo Hernandez et Lucas Digne.