France : JO 2026 relais mixte de biathlon en or, premier titre de la France à Milan Cortina

Sur la piste d’Anterselva, perchée en altitude, l’équipe de France a décroché l’or olympique en relais mixte de biathlon dimanche 8 février. Cette victoire intervient dans un décor exigeant où l’oxygène se fait plus rare et où chaque geste compte davantage.

La formation tricolore alignait Éric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Lou Jeanmonnot et Julia Simon. Chacun a apporté sa pierre à l’édifice : des départs solides aux relais enchaînés avec précision, en passant par des tirs déterminants qui ont permis à la France de conserver une position favorable face à une concurrence acharnée.

La performance est d’autant plus remarquable qu’elle répondait à des attentes considérables. Attendue par les observateurs et les supporters, cette médaille d’or concrétise les espoirs placés dans la discipline et confirme la régularité de l’équipe nationale sur la scène internationale.

Maîtrise et pression

Sur un site réputé pour éprouver les organismes, la capacité à gérer la respiration et les rafales de tension a fait la différence. Les relais ont su alterner vitesse sur les skis et sang-froid au pas de tir, éléments essentiels pour transformer des passages sous haute pression en gains au classement. La coordination entre les quatre athlètes a également permis des transitions propres, évitant les pertes de temps coûteuses.

Au-delà du palmarès, ce succès renforce la dynamique du groupe et éclaire la préparation des échéances à venir. Il offre aussi une belle vitrine au biathlon français, capable d’aligner talent individuel et esprit collectif sur des rendez-vous majeurs.