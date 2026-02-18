France : JO 2026 — relais féminin en or, 5e titre olympique pour le biathlon français

Le mercredi 18 février 2026, la France a ajouté une nouvelle médaille d’or à son tableau aux Jeux de Milan-Cortina : le relais féminin de biathlon a été remporté par l’équipe tricolore.

Camille Bened, Lou Jeanmonnot, Océane Michelon et Julia Simon ont signé une performance collective maîtrisée, prenant rapidement le contrôle de la course après un départ marqué par un relais initial délicat.

Les Bleues ont franchi la ligne d’arrivée avec une avance confortable, devançant la Suède — tenante du titre — de 51,3 secondes, tandis que la Norvège complétait le podium à 1 minute 7,6 secondes derrière la France.

Au-delà de cette victoire, le succès féminin vient sceller un exploit inédit : la France remporte les trois relais (mixte, masculin et féminin) sur ces Jeux, un triplé sans précédent dans l’histoire des Jeux olympiques d’hiver.

Bilan et records pour la délégation tricolore

Sur le plan du biathlon, ce succès représente le cinquième titre décroché par la discipline pour la France lors de ces Jeux de 2026. À l’échelle de la délégation nationale, la moisson d’or atteint désormais six titres olympiques, battant le précédent record de cinq sacres atteint en 2018 à Pyeongchang et en 2022 à Pékin.

Par ailleurs, la France affiche un total de 17 médailles toutes catégories confondues à Milan-Cortina, ce qui constitue également un nouveau record national pour une édition des Jeux d’hiver.