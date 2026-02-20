France : JO 2026 — Quentin Fillon Maillet, bronze en mass start, devient le Français le plus titré aux Jeux avec 9 médailles

Samedi à Anterselva, Quentin Fillon Maillet a conclu la mass-start de 15 km sur la troisième marche du podium, devancé par les Norvégiens Johannes Dale-Skjevdal et Sturla Laegreid.

Ce nouveau succès lui permet de franchir un cap historique : il devient, toutes éditions confondues — été et hiver —, l’athlète français ayant remporté le plus grand nombre de médailles olympiques.

Déjà très performant à Pékin en 2022 sur le site de Zhangjiakou, Fillon Maillet avait raflé cinq médailles : deux titres (l’individuel et la poursuite) et trois secondes places (le sprint, le relais mixte et le relais masculin).

À Anterselva, il a enrichi ce palmarès de quatre nouvelles breloques, avec trois victoires en or (sprint, relais mixte et relais masculin) et le bronze obtenu samedi en mass-start.

Un palmarès qui s’alourdit

Au total, ces performances portent son compteur olympique à neuf médailles, un total inédit pour un représentant tricolore aux Jeux. Sa collection couvre les principales épreuves du biathlon : individuel, sprint, poursuite, mass-start et relais.