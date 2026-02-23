France : JO 2026 — le drapeau olympique transmis aux Alpes françaises

Dimanche 22 février 2026, l’Arène de Vérone a servi de décor à la passation symbolique liée aux Jeux olympiques d’hiver. À l’occasion de la cérémonie de clôture, l’emblème olympique a quitté officiellement le site des Jeux Milan-Cortina pour être confié à ceux qui porteront l’édition suivante.

La remise du drapeau s’est effectuée par les représentants de l’organisation des JO de Milan-Cortina, conjointement avec le Comité international olympique. Les élus des territoires alpins français — en l’occurrence les présidents des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur — sont montés sur scène pour recevoir l’insigne.

La présidente du CIO a remis l’emblème aux autorités françaises, geste suivi d’un instant solennel marqué par l’interprétation d’une Marseillaise proposée dans une nouvelle orchestration. Ce moment a souligné la continuité rituelle qui accompagne chaque transfert de responsabilité entre villes hôtes.

Au-delà de la cérémonie, cette passation matérialise le lancement officiel du compte à rebours vers 2030, année à laquelle les massifs alpins accueilleront la prochaine édition des Jeux d’hiver. Pour les collectivités concernées, il s’agit d’un signal fort ouvrant la phase de préparation institutionnelle et opérationnelle.

Signification et perspectives pour les Alpes françaises

La transmission du drapeau est plus qu’un acte symbolique : elle confirme le rôle central que joueront les territoires de montagne dans l’organisation des épreuves, ainsi que les attentes en matière d’aménagements, d’hébergement et de transport. Les acteurs locaux auront désormais la charge de coordonner les travaux et les partenariats nécessaires pour répondre aux exigences olympiques.

Dans les mois qui viennent, la préparation passera par des études techniques, des consultations publiques et la structuration d’un comité d’organisation local chargé de traduire sur le terrain les engagements affichés lors de la cérémonie. La scène véronaise a consacré un point de départ officiel ; la suite dépendra de la mise en œuvre concrète des plans et des coopérations entre collectivités, État et fédérations sportives.