France : JO-2026 Desloges offre la première médaille d’argent, Klaebo en or

Mathis Desloges a permis à la délégation française de décrocher sa première récompense aux Jeux olympiques de 2026 en remportant la médaille d’argent du skiathlon, dimanche 8 février à Tesero. Ce fondeur s’est classé derrière le grand favori de l’épreuve, le Norvégien Johannes Klæbo, qui a pris l’or, selon un compte rendu de l’AFP.

La course masculine d’ouverture du programme de ski de fond des Jeux de Milan-Cortina a vu le Norvégien Martin Nyenget compléter le trio de tête en obtenant la médaille de bronze. Les concurrents ont donné le ton dès cette première confrontation, disputée sur un parcours exigeant dans la station de Tesero.

Pour la France, cette deuxième place de Desloges constitue un premier signe encourageant au sein d’une compétition où les pays nordiques partent souvent favoris. La performance de l’équipe tricolore dans cette spécialité suscite de l’attention, alors que la saison internationale réserve encore plusieurs courses majeures.

Le skiathlon et l’enjeu de la double technique

Le skiathlon combine deux styles : une première moitié en classique puis une seconde en skating, ce qui oblige les athlètes à maîtriser deux approches techniques et à gérer un changement de matériel au mi-parcours. Cette épreuve demande à la fois endurance, tactique et polyvalence, qualités mises en lumière par le podium dominé par les Norvégiens et le Français Desloges.

Si Johannes Klæbo, déjà pressenti comme favori, a confirmé son statut en s’adjugeant l’or, la médaille d’argent de Desloges rappelle que la compétition reste ouverte et que des performances individuelles peuvent bousculer la hiérarchie attendue.