France-Jeune tué à Nanterre: les mots forts d’Aurélien Tchouameni

Dans un message posté sur son compte Twitter ce mercredi, Aurélien Tchoulméni a réagi à la mort du jeune Nahel, tué par un tir policier lors d’un contrôle routier.

Jules Koundé, Paul Pogba, Mike Maignan et Kylian Mbappé… les stars françaises du ballon rond ont été nombreuses à exprimer leur profonde tristesse face à l’affaire tragique de Nahel, le jeune de 17 ans qui a perdu la vie à la suite d’ un tir policier à Nanterre, lors d’un contrôle routier. Aurélien Tchouaméni, joueur du Real Madrid, a également souhaité partager ses sentiments à ce sujet en rédigeant une lettre ouverte qu’il a publiée sur Twitter.

« Nahel aurait pu être mon petit frère. Et j’ai le cœur brisé quand j’entends sa mère parce que c’est la voix de ma mère que j’entends. Mais j’aimerais comprendre pourquoi depuis des années, des jeunes meurent lors de contrôles de police qui semblent anodins. Comprendre pourquoi la gâchette semble beaucoup moins lourde quand il s’agit d’un certain type d’individu. Je sais que l’usage de la force par la police n’est pas nécessairement illégal. Je sais aussi que la question centrale se situe dans le juste milieu entre la légitimité et l’illégalité du recours à la force. Et je sais pour finir qu’il est indispensable de rétablir la confiance des citoyens envers leur Police, que toute absence de justice incite au doute sur l’action des forces de l’ordre », a écrit le milieu de terrain du Real Madrid.

On ne refera pas l'histoire et on ne changera pas le monde sur les réseaux sociaux… pic.twitter.com/MmVzUC0mRh — Tchouameni Aurélien (@atchouameni) June 28, 2023

Mardi matin à Nanterre (Hauts-de-Seine), un tragique incident a coûté la vie à un jeune automobiliste de 17 ans prénommé Nahel. Selon des sources policières citées par l’AFP, la situation a dégénéré lorsque l’adolescent, suspecté d’avoir refusé d’obtempérer, a foncé en direction des forces de l’ordre. Face à cette menace, un policier a été contraint de faire usage de son arme, entraînant le décès de la victime peu de temps après, malgré l’intervention du Samu. Depuis, la version des faits a évolué et l’auteur du tir a été mis en garde à vue pour homicide volontaire. L’enquête est toujours en cours.

