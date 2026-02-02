France : Jack Lang assume pleinement ses liens avec Jeffrey Epstein

Dans un communiqué adressé à l’AFP, Jack Lang précise qu’il a fait la connaissance de Jeffrey Epstein il y a une quinzaine d’années, grâce à une présentation effectuée par le cinéaste américain Woody Allen.

Il rappelle qu’Epstein se montrait alors comme un mécène et qu’il faisait partie des cercles parisiens. Lang souligne l’attrait qu’il avait suscité par son érudition, sa culture et son appétit intellectuel, et évoque également la douceur dont il fit preuve lors du décès de sa fille, Valérie Lang.

L’ancien ministre assume les liens noués à cette époque, estimant qu’il n’existait aucun élément laissant penser qu’Epstein était impliqué dans des activités criminelles. Il assure par ailleurs que, si des informations compromettantes lui avaient été connues, il aurait immédiatement cessé toute relation avec lui.

Rappel des faits