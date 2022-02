France – Incendie au lieu de fabrique du franc CFA: « les stocks de billets parfaitement sécurisés »

Un incendie s’est déclaré dans une imprimerie de la Banque de France, mercredi matin. C’est dans cette imprimerie située à Chamalières dans le Puy-de-Dôme que sont fabriqués les billets de Francs CFA.

L’imprimerie de la Banque de France à Chamalières ( Puy-de-Dôme) a été touchée ce mercredi matin par un violent incendie. Au moment du sinistre, 387 personnes étaient présentes sur le site. Trente-quatre personnes ont été légèrement blessées.

Dans un communiqué, les autorités ont indiqué que « le feu n’a fait aucune victime ». « L’imprimerie de la Banque de France à Chamalières a été touchée mercredi matin par un incendie, parti du laboratoire de design et rapidement maîtrisé. Le feu n’a fait aucune victime ; les collaborateurs, qui ont fait preuve d’un remarquable sang- froid, ont été rapidement mis en sécurité. » a déclaré la Banque. « Les stocks de billets et de papier étant intacts et parfaitement sécurisés, la production globale de billets se poursuivra sans encombre, les opérations de production devant reprendre rapidement. » peut-on lire dans un communiqué publié par Zonebourse.

Un riverain a filmé le début de l'incendie de la Banque de France de Chamalières. 🎥 Alex Eisenzammer pic.twitter.com/ZueBxGN5g1 — Catherine Lopes (@lacatch) February 9, 2022

C’est dans l’imprimerie de la Banque de France qui a fêté ses 100 ans en 2021, que sont fabriqués en France les billets de banque. Un peu plus de la moitié de la production concerne des euros, le reste étant composé d’autres devises comme le Franc CFA. Quelque 2,5 milliards de billets y sont imprimés chaque année.

Il y aura « forcément » une enquête judiciaire

« Il y aura forcément une incidence » sur la production de billets mais « nous ne sommes pas inquiets car l’outil global productif n’a pas été touché. Il faudra mettre en place des mesures adaptées (…) cela aurait pu être pire », a commenté le directeur du site, Pierre-Yves Boissinot. Le préfet a annoncé qu’il y aurait « forcément » une enquête judiciaire pour connaître les raisons du sinistre. Envisagé depuis plusieurs années, le déménagement de l’imprimerie et de ses quelques 700 employés sur le site de Vic-le-Comte (Puy-de-Dôme) doit être confirmé dans les prochains mois, pour intervenir d’ici à 2026.