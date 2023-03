France: huit mois de prison requis contre Pierre Menès pour agression s3xuelle

Le parquet de Paris a requis ce mercredi une peine de huit mois de prison avec sursis contre le journaliste français, Pierre Menès, accusé d’agression sexuelle contre des employées du PSG et de Nike en 2018 et 2021.

Pierre Menès était ce mercredi dans les locaux du tribunal correctionnel de Paris pour une affaire d’agression sexuelle. Le journaliste français était jugé pour agressions sexuelles sur une hôtesse d’accueil du Parc des Princes et deux vendeuses de la boutique Nike des Champs-Élysées en 2021 et 2018.

Comme le rapporte le journal L’Equipe, le tribunal correctionnel de Paris a requis une peine de huit mois de prison avec sursis contre l’ancien consultant de Canal+, ainsi qu’une amende de 10 000 euros. « On est là pour clarifier ce qui relève des rapports sociaux admissibles et du droit pénal », a posé la procureure.

Pour le parquet, Pierre Menès avait bien eu un comportement délictueux en 2018 et 2021. « On a bien plusieurs gestes à connotation sexuelles qui convergent et qui ont bien eu lieu (au Magasin Nike). […] Je ne vois pas d impossibilité matérielle à ce que ce geste ait eu lieu (au Parc) », a ajouté la procureure.

🚨 Le tribunal correctionnel de Paris requiert huit mois de prison avec sursis et 10.000€ d'amende contre Pierre Ménès, jugé pour agressions sexuelles.



🗞️ @lequipe pic.twitter.com/HPMScJL6hg — Actu Foot (@ActuFoot_) March 8, 2023

Présent à son procès, l’homme âgé de 56 ans a pour sa part nié en bloc les accusations portées par les trois femmes, qui n’ont pas assisté à la séance. « Elles ne veulent pas être confrontées à leur mensonge. C’est un coup monté. Après ce que j’ai vécu à Canal, il fallait me donner le coup de grâce », s’est exclamé Pierre Ménès, évoquant un complot commandité pour le faire tomber (sans en citer le nom d’un seul). Son avocat, Me Arash Derambarsh, a lui demandé la relaxe pure et simple de son client.