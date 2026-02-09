France : François Villeroy de Galhau quittera ses fonctions de gouverneur de la Banque de France début juin

Dans un communiqué rendu public lundi, François Villeroy de Galhau a fait savoir qu’il quittera son poste de gouverneur de la Banque de France au début du mois de juin, une décision qui a pris de court de nombreux observateurs. Son départ intervient malgré un mandat prévu jusqu’à la fin de l’année 2027.

Au cours de près de onze années passées aux commandes de l’institution, il a rappelé ressentir une grande fierté d’avoir servi à la fois la Banque de France et la monnaie unique européenne. Il a présenté cette période comme une étape marquante de sa carrière dans la fonction publique.

La démission anticipée marque une étape inattendue dans la direction de la banque centrale française et ouvre la voie à une succession à prévoir dans les prochains mois.

Nouvelle mission

Parallèlement à son départ de la Banque de France, François Villeroy de Galhau prendra la présidence de la Fondation Apprentis d’Auteuil, une organisation connue pour son engagement en faveur de la protection et de l’accompagnement des enfants. Cette orientation vers le secteur associatif traduit son souhait de s’investir désormais dans des actions sociales.

Le communiqué officiel de la Banque de France précise les dates et modalités du transfert de responsabilités, sans toutefois détailler le calendrier exact des remplacements ou des nominations à venir au sein de la gouvernance de la banque.