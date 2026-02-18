France : Évacuation du siège de La France insoumise à Paris après une menace à la bombe, dit Bompard

Mercredi 18 février, les locaux parisiens de La France insoumise, établis dans le 10e arrondissement, ont été vidés après la réception d’une alerte à la bombe.

Mercredi 18 février, les locaux parisiens de La France insoumise, établis dans le 10e arrondissement, ont été vidés après la réception d’une alerte à la bombe.

Cette évacuation survient dans un contexte de fortes tensions, alimentées par la mort récente du militant nationaliste Quentin Deranque à Lyon.

Manuel Bompard, coordinateur du mouvement, a fait part de l’information via le réseau X, précisant que l’immeuble avait été évacué en réaction à la menace.

Le responsable a ajouté que les forces de police étaient intervenues sur place et que l’ensemble des salariés et militants présents avaient été mis en sécurité.

Intervention policière et situation sur place

Sur le site, les services d’ordre ont pris en charge la zone et ont engagé les vérifications nécessaires pour évaluer la crédibilité de l’alerte.

Pour l’heure, aucun élément supplémentaire n’a été communiqué par le mouvement sur l’origine de la menace ni sur la durée prévue des opérations.