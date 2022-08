France: emprisonné par sa fille, le chanteur congolais Ferre Gola recouvre sa liberté

Après plus de deux mois de prison en France, le chanteur Congolais Ferre Gola a recouvré sa liberté le lundi 8 août 2022,a annoncé son avocat cité par la presse congolaise.

Ferre Gola a été arrêté le 3 juin 2022 alors qu’il était en partance pour la Guinée où il devrait livrer un concert privé. Après son interpellation, il a été placé en garde à vue puis déposé en prison pour une affaire de violence sur sa propre fille. Selon les informations, le chanteur congolais Ferre Gola est sorti de prison une semaine avant le délai indiqué après avoir obtenu le lundi 8 août 2022 une libération conditionnelle.

« Surprise, surprise, les golois Ferre Gola is back » a annoncé l’artiste Jesus de Nuance sur son compte Facebook. Pour rappel, arrêté suite à une plainte de l’une de ses filles pour sévices corporels, Ferre Gola devrait être libéré le 15 août 2022.

Ferre Gola emprisonné à cause de sa fille Osias

Environ un mois après son arrestation, le chanteur Ferre Gola a donné signe de vie depuis sa cellule de Fleury -Mérogis à travers une lettre adressée à sa fille Osias qui est responsable de son interpellation. Dans ladite lettre, l’artiste raconte sa douloureuse enfance et ses débuts dans la musique et souligne que sa seule peur est que sa fille prenne la mauvaise direction.

« Bonjour ma fille. Je t’écris depuis ma cellule où tu m’as envoyé croupir pour trois mois. Mon nom est Bataringe Gola Herve. Je suis artiste musicien Congolais. Je suis le 3e fils de ta grand-mère Marie Makiesse, une mère vaillante qui s’est battue pour donner une bonne éducation à ses enfants », a introduit l’artiste avant de parler de la conduite de sa fille.

Une vie de débauche…

« Ma fille Osias » dit-il, « tes choix de vie et ta conduite m’ont poussé à bout et j’ai franchi une limite, celle de mettre la main sur mon enfant. Je suis un artiste, une personnalité publique. Cette vie d’artiste m’a fait commettre certaines erreurs de jeunesse. Comme tu le sais, tu es l’une de mes 18 enfants. Je ne suis pas un homme parfait. Je crois même que j’ai beaucoup de défauts. Je t’ai battue parce qu’un père n’a pas vocation à voir sa fille s’exhiber sur les réseaux sociaux et cheminer dans une vie de débauche. Pour avoir essayé de te protéger, je me retrouve emprisonner à la suite de ta plainte », a-t-il expliqué.

Jamais la pr0stitution

Plus loin dans sa lettre , Ferre Gola est revenu sur son enfance douloureuse: « Je suis né au Congo dans une famille pauvre. Je suis un enfant du quartier Bandal. Maman Marie Makiesse ta grand-mère, s’est débrouillée pour nous éduquer. Elle n’a jamais fait la pr●stitution pour nous préparer le Mpondu ( feuilles de manioc ). Nous n’avions rien comme biens, mais notre cœur était rempli de joie, de dignité et d’amour. Ma mère m’a appris à rester digne et fier de moi. Faute de moyen, je n’ai pas pu faire des longues études. Je n’avais que ma voix pour changer le monde», peut-on lire dans cette émouvante lettre.

Ferre Gola avoue avoir connu des hauts et des bas. « Je connais la douleur du mépris et de l’indifférence. Pendant ces moments difficiles, je n’avais pas mon père pour m’empêcher de commettre certaines erreurs », a-t-il regretté. A noter que Osias accuse son père de l’avoir tabassée et rasée le crâne parce qu’elle se serait exhibée en tenue inappropriée sur les réseaux sociaux.