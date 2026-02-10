France : Emmanuel Macron va nommer la ministre Amélie de Montchalin à la tête de la Cour des comptes

Une source gouvernementale a indiqué à l’AFP, lundi 9 février, qu’Emmanuel Macron envisageait de proposer la nomination d’Amélie de Montchalin, qui occupe actuellement le portefeuille des Comptes publics, à la tête de la Cour des comptes, confirmant une révélation du Figaro.

Une source gouvernementale a indiqué à l’AFP, lundi 9 février, qu’Emmanuel Macron envisageait de proposer la nomination d’Amélie de Montchalin, qui occupe actuellement le portefeuille des Comptes publics, à la tête de la Cour des comptes, confirmant une révélation du Figaro.

Âgée de 40 ans, la ministre arrive au terme d’un intense marathon parlementaire consacré à l’examen et à l’adoption du budget 2026, mission qui a rythmé ses dernières semaines au gouvernement.

Si sa nomination se concrétise, elle prendrait la succession de Pierre Moscovici, ancien ministre et figure du camp socialiste, devenant ainsi la première femme à présider cette institution chargée du contrôle des finances publiques.

Publicité

Prochaine étape