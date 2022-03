France: Emmanuel Macron met fin au port du masque obligatoire, à la veille des élections présidentielles

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé jeudi la suspension du passe vaccinal et la fin du port du masque obligatoire, sauf dans les transports, à compter du 14 mars. Une information donnée le même jour où Emmanuel Macron annoncera sa candidature à l’élection présidentielle des 10 et 24 avril.

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé, jeudi 3 mars, la fin du port du masque obligatoire sauf dans les transports et la suspension du passe vaccinal, à compter du 14 mars. « Les conditions sont réunies pour une nouvelle phase d’allègement des mesures. Je vous annonce qu’à partir du lundi14 mars, nous allons suspendre l’application du passe vaccinal partout où il s’applique », a déclaré le chef du gouvernement Franacis. « Deuxième mesure, à la même date : fin du port du masque obligatoire dans tous les lieux où il est encore [en vigueur], c’est-à-dire plutôt à l’intérieur« , a-t-il ajouté.

Dans un tweet, Marine Le Pen reproche au gouvernement d’alléger les contraintes sanitaires à des fins électoralistes, à quelques semaines de l’élection présidentielle. « L’annonce par Jean Castex de la suspension du pass vaccinal le 14 mars, moins d’un mois avant l’élection présidentielle, démontre combien imposer ce dispositif était inutile et inefficace, mais aussi politiquement cynique », écrit la candidate du Rassemblement national.

La vague continue à décliner en France

Cet assouplissement des règles intervient a un moment où le vague hivernale de Covid-19 poursuit son déclin entamé depuis plusieurs semaines. Ce mercredi, Santé publique France a annoncé avoir enregistré 57.697 nouveaux cas en 24 heures. Avec ce chiffre, la moyenne sur sept jours, qui donne une idée de l’évolution réelle de l’épidémie, décline à 53.152 cas contre 54.457 la veille (et plus de 70.000 il y a sept jours). L’incidence reste malgré tout élevée, à 584 – bien au-delà des anciens seuils d’alerte fixé par le gouvernement au début de l’épidémie, mais le variant Omicron, s’il est plus contagieux, provoque moins de formes sévères.