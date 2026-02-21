France : Emmanuel Macron appelle au calme avant la marche pour Quentin Deranque

Le président de la République, Emmanuel Macron, a lancé un message de calme à la veille d’une marche organisée samedi pour rendre hommage à Quentin Deranque, jeune militant d’extrême droite tué à la suite d’une agression attribuée à des militants d’ultragauche. Ce rappel à la retenue a été formulé lors de l’inauguration du Salon de l’agriculture, à Paris.

Selon le chef de l’État, la mobilisation attendue doit rester un moment de recueillement et de dignité à l’égard de ce jeune Français mort dans des circonstances dramatiques. Il a demandé que l’hommage se déroule dans le respect, sans débordement ni provocation.

Emmanuel Macron a par ailleurs annoncé la convocation d’une réunion gouvernementale la semaine prochaine afin d’établir un état des lieux sur les « groupes d’action violente ». L’objectif affiché est d’identifier et d’analyser les réseaux qui agissent violemment et entretiennent des liens, de près ou de loin, avec des formations politiques.

Le président a insisté sur le principe républicain selon lequel la violence ne saurait être acceptée. Selon lui, la protection de l’ordre public relève des forces de l’État et non d’organisations parallèles.

Sécurité renforcée et message de fermeté

La marche annoncée à Lyon se déroule sous un important dispositif de sécurité. Face aux tensions, la présidence veut rappeler que seules les autorités républicaines peuvent user de la force dans le cadre de la loi et de la protection de l’ordre public, excluant toute logique de milice ou d’action privée armée.

Le rendez-vous ministériel prévu la semaine prochaine devra, selon Macron, permettre de dresser un bilan complet des mouvements violents actifs sur le territoire et d’envisager des réponses adaptées, quelles que soient leurs affinités politiques.