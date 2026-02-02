Benin Web TV
France : Deux Franco-Israéliennes visées par des mandats d’amener pour complicité de génocide à Gaza

Deux avocates sont actuellement au centre d’une enquête pour des faits liés au blocage de l’acheminement d’aide humanitaire vers Gaza. Il s’agit de Nili Kupfer-Naouri, affiliée à l’association Israël Is Forever, et de Rachel Touitou, membre de l’organisation Tsav 9, qui font l’objet de soupçons quant à leur implication dans ces actions.

Deux avocates sont actuellement au centre d’une enquête pour des faits liés au blocage de l’acheminement d’aide humanitaire vers Gaza. Il s’agit de Nili Kupfer-Naouri, affiliée à l’association Israël Is Forever, et de Rachel Touitou, membre de l’organisation Tsav 9, qui font l’objet de soupçons quant à leur implication dans ces actions.

Les autorités judiciaires ont pris des mesures procédurales à leur encontre : des mandats d’amener ont été signifiés à la fin du mois de juillet 2025 afin de permettre leur présentation devant les services d’enquête. Ces décisions traduisent la volonté des enquêteurs d’entendre formellement les intéressées dans le cadre des investigations en cours.

Les mises en cause restent, à ce stade, présumées innocentes tant que la justice n’a pas statué. Les magistrats compétents devront examiner les éléments recueillis pour déterminer si des poursuites doivent être engagées ou si les faits allégués ne justifient pas de suite pénale.

Suite de la procédure

Le mandat d’amener, outil courant dans les procédures pénales, permet de conduire une personne devant l’autorité judiciaire pour qu’elle soit entendue ou placée en examen. Selon l’avancement de l’instruction, des auditions complémentaires, des confrontations ou des expertises peuvent être ordonnées afin de préciser la nature et l’étendue des responsabilités éventuelles.

