France : Démission de Jack Lang de la présidence de l’IMA, Maud Bregeon juge « la seule décision possible »

La porte-parole du gouvernement, Maud Brégeon, a estimé dimanche 8 février que Jack Lang n’avait guère eu d’autre issue que de quitter la présidence de l’Institut du monde arabe. La démission de l’ancien ministre de la Culture, mise en cause en raison de ses liens avec Jeffrey Epstein, intervenait après une pression croissante autour de cette affaire.

Intervenant sur France Info et relayée par l’AFP, Mme Brégeon a jugé la situation devenue insupportable et incompatible avec la tenue d’une fonction publique de cette importance. Pour elle, dans le contexte présent, il était difficile d’envisager le maintien à la tête de l’IMA sans que cela ne porte atteinte à l’institution.

La représentante de l’exécutif a par ailleurs souligné que la détermination des responsabilités relevait de l’autorité judiciaire. Mais, a-t-elle ajouté, au-delà de la seule dimension pénale, se pose également une interrogation d’ordre moral qui, selon elle, s’impose de façon évidente dans ce dossier.

Enjeux institutionnels et moraux

Cette affaire illustre la séparation entre l’examen juridique des faits et les attentes éthiques que la société place sur les responsables publics. Si la justice doit établir les responsabilités de toutes les personnes impliquées, l’opinion publique et les institutions exigent aussi des réactions conformes à des normes de probité et de dignité.

Le départ de Jack Lang ouvre une période d’interrogations pour l’IMA et pour les cercles politiques, qui vont devoir composer avec les retombées médiatiques et les implications symboliques de l’affaire. Les prochains développements judiciaires détermineront la suite, tandis que le débat sur la responsabilité morale des dirigeants restera au cœur des discussions publiques.