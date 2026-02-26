France : début du procès pour cyberharcèlement d’Imane Khelif

Le procès de l’influenceur d’extrême droite connu sous le pseudonyme Papacito s’ouvre ce jeudi 26 février 2026 devant le tribunal de Paris. Il est poursuivi pour des faits de cyberharcèlement visant la boxeuse algérienne Imane Khelif, sacrée championne olympique lors des Jeux de Paris 2024.

Au centre de l’affaire figurent des messages et publications en ligne qui, selon la plainte déposée par l’athlète, ont pris la forme d’une campagne de haine et de désinformation dirigée contre elle. Ces attaques, ciblant notamment son identité et son genre, ont poussé Imane Khelif à recourir à la justice.

La portée médiatique de l’affaire est importante : la victoire de Khelif aux Jeux de 2024 lui a conféré une visibilité considérable, faisant de son cas un exemple emblématique des risques auxquels sont exposés les sportifs de haut niveau sur les réseaux numériques.

Le prévenu, personnalité médiatique radicale sur la scène politique numérique, comparait cette semaine pour répondre des accusations qui lui sont reprochées. Le dossier, axé sur les échanges publiés sur Internet, sera examiné par les magistrats parisiens.

Enjeux judiciaires et sociaux

Les débats porteront sur la nature des propos tenus, leur diffusion et la ligne de responsabilité entre auteur des messages et plateformes d’hébergement. Les magistrats devront déterminer si les comportements imputés relèvent du délit de cyberharcèlement et si la volonté de nuire à la victime est caractérisée.

Au-delà du cas individuel, cette affaire ravive les discussions sur la protection des personnes face aux violences numériques, la modération des contenus et la responsabilité des influenceurs qui bénéficient d’une large audience. Elle questionne également la manière dont les institutions publiques et sportives protègent les athlètes exposés à des campagnes d’hostilité en ligne.

