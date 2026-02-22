France : David Amiel nommé aux Comptes publics en remplacement d’Amélie de Montchalin

L’Élysée a annoncé dimanche 22 février 2026 la nomination de David Amiel, jusqu’ici ministre délégué en charge de la Fonction publique, au portefeuille des Comptes publics. Ce remaniement place M. Amiel à la tête d’une mission centrale pour la gestion des finances publiques et le suivi budgétaire de l’État.

L’Élysée a annoncé dimanche 22 février 2026 la nomination de David Amiel, jusqu’ici ministre délégué en charge de la Fonction publique, au portefeuille des Comptes publics. Ce remaniement place M. Amiel à la tête d’une mission centrale pour la gestion des finances publiques et le suivi budgétaire de l’État.

Sa nomination intervient en remplacement d’Amélie de Montchalin, qui a été appelée à diriger la Cour des comptes. Selon la présidence, Mme de Montchalin prendra officiellement ses nouvelles fonctions dès le lundi 23 février 2026, ce qui a rendu nécessaire son relais au sein du gouvernement avant cette prise de poste.

Le passage de témoin entre les deux responsables implique un réajustement des attributions ministérielles : David Amiel quitte donc ses responsabilités sur la Fonction publique pour se consacrer aux questions relatives aux comptes et aux recettes publiques, un portefeuille stratégique au regard des équilibres budgétaires nationaux.

La communication de l’Élysée précise enfin que d’autres nominations au sein de l’exécutif sont attendues dans les jours qui viennent, signe d’un mouvement de personnel plus large que l’annonce de ce week-end n’achève pas.

Enjeux et perspectives

La nomination d’Amélie de Montchalin à la tête de la Cour des comptes marque une transition importante entre l’action gouvernementale et le rôle de contrôle institutionnel ; l’institution qu’elle rejoint est chargée d’évaluer l’utilisation des deniers publics et d’apprécier la gestion des services de l’État.

Pour David Amiel, la prise en main du portefeuille des Comptes publics représente à la fois une montée en responsabilités et un défi politique, alors que la situation financière exige pilotage rigoureux et coordination avec les autres ministères. Les prochains jours permettront d’en savoir plus sur la composition définitive de l’équipe gouvernementale et la répartition des dossiers restants.