France : Danone élargit ses rappels de lait infantile en France et dans plusieurs pays européens

Le jeudi 5 février, Danone a étendu le périmètre de ses rappels de préparations pour nourrissons, touchant la France ainsi que plusieurs autres pays européens, parmi lesquels la Pologne, l’Autriche, l’Allemagne, la Hongrie et la Roumanie, selon des informations recueillies auprès du groupe agroalimentaire et des autorités sanitaires nationales.

Ce sont plusieurs centaines de lots qui ont été visés par cette mesure. En Autriche, plus de 120 lots ont été signalés, tandis qu’en France le site officiel Rappel Conso mentionne 19 références des marques Gallia et Blédilait, réparties sur plusieurs dizaines de lots.

La décision de renforcer ces retraits fait suite à une actualisation par les instances européennes de leurs recommandations relatives au seuil de la toxine dite céréulide dans les préparations infantiles.

Portée des rappels et contexte réglementaire

Face à cette révision des repères sanitaires, les lots concernés ont été identifiés et retirés des circuits de distribution pour limiter tout risque potentiel pour les nourrissons. Les autorités nationales et le fabricant ont communiqué les références des produits impactés afin d’informer les consommateurs et les professionnels de santé.

En pratique, les rappels publiés précisent les références concernées et les procédures à suivre pour retourner ou détruire les produits concernés. Les familles possédant des emballages des marques citées sont invitées à vérifier les numéros de lot et à se référer aux annonces officielles pour connaître les démarches recommandées.