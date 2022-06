France-Danemark: les compos officielles, avec Karim Benzema

La France accueille le Danemark ce vendredi à Saint-Denis, pour le compte de la première journée de la Ligue des Nations. Découvrez les compos officielles des deux équipes.

Tenant du titre, la France fait son entrée dans cette nouvelle édition de la Ligue des Nations ce vendredi contre le Danemark. À domicile, les Bleus auront à cœur de bien débuter la compétition et de s’emparer déjà de la première place du groupe. En l’absence de Didier Deschamps, endeuillé par le décès de son père, c’est Guy Stephan qui prend la direction de la bande à Kylian Mbappé.

Pour cette rencontre, la France démarre en 3-5-2 avec Hugo Lloris dans les buts. En défense, on retrouve le trio Koundé, Varane et Lucas Hernandez. Coman et Théo Hernandez évoluent en pistons, alors que Tchouameni est titulaire en milieu de terrain. Le duo Mbappé-Benzema va conduire l’attaque des Bleus. En face, Kasper Hjulmand opte pour un 4-2-3-1, avec la paire Delaney-Hojbjerg devant la défense et un trio Wass-Eriksen-Skov Olsen en soutien du Kasper Dolberg.

Les compos officielles

France : Lloris – Koundé, Varane, Lucas Hernandez – Coman, Tchouaméni, Griezmann, Kanté, Théo Hernandez – Mbappé, Benzema

Danemark : Schmeichel – Andersen, Nelsson, Vestergaard, Maehle – Hojbjerg, Delaney – Wass, Eriksen, Skov Olsen – Dolberg