France, Côte d’Ivoire, Bénin : les trois pays confirment la poursuite de leur coopération antiterroriste

Les états‑majors des armées du Bénin, de la Côte d’Ivoire et de la France se sont retrouvés jeudi 19 mars dans l’enceinte de la caserne de Togbin, à la périphérie de Cotonou, pour faire le point sur leur coopération militaire engagée l’an dernier.

Au cœur des échanges : la menace terroriste qui pèse principalement sur le nord béninois et certaines zones ivoiriennes. Les responsables ont confirmé la volonté de maintenir et d’intensifier les actions communes entreprises pour contrer ces groupes armés.

Les participants ont d’abord procédé à un état des lieux de la situation sécuritaire. Si la Côte d’Ivoire enregistre peu d’incidents récents, le Bénin a subi plusieurs attaques mais note, selon les travaux présentés, une tendance à la réduction du nombre de victimes.

Le commandant de l’opération Mirador, qui opère dans le nord du Bénin, a décrit l’adversaire comme mouvant et habitué aux frappes rapides et imprévisibles, rappelant la nécessité d’un dispositif régional renforcé. Il a salué l’apport ivoirien tout en demandant un engagement plus soutenu de la part de tous les partenaires impliqués.

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Renforcer et élargir les axes de collaboration

Le chef d’état‑major général des armées béninoises a rappelé que la lutte contre le terrorisme ne peut réussir que par une action collective et coordonnée. Avec ses homologues français et ivoirien, il a exprimé la volonté de pérenniser la coopération et d’en approfondir les modalités.

Parmi les priorités identifiées figurent le partage de renseignements, la formation des pilotes, le perfectionnement des unités spéciales et la montée en compétence de personnels dédiés à la lutte contre la désinformation. Le commandant de Mirador a en outre tenu à préciser que les forces engagées sur le terrain dans cette opération sont composées exclusivement de militaires béninois, répondant ainsi aux rumeurs faisant état d’une participation directe de soldats étrangers.

Après cette séance de travail, les chefs d’état‑major ont été reçus par le président Patrice Talon avant de prendre part à un dîner officiel. Les représentants ivoiriens et français ont regagné leurs pays dans la soirée.